Dem SV Viktoria Uenglingen glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, die SG Letzlingen / Potzehne mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 43 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Uenglingen geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Letzlingen / Potzehne mit 4:1 (2:1) souverän überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Christian Müller-Bollenhagen für Uenglingen traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Doch die Gardeleger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 34 wurde das Gegentor durch Jacob Engler erzielt.

John-Phillipp Hunnius traf für Uenglingen in Minute 45 und Christian Müller-Bollenhagen in Minute 87. Spielstand 3:1 für den SV Viktoria Uenglingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Hunnius, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (88.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Viktoria Uenglingen sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SG Letzlingen / Potzehne

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – D. Ahrendt, B. Hunnius, Bierstedt, Arndt (67. Dräger), Jandt, Pfeiffer, Müller-Bollenhagen, S. Hunnius, J. Hunnius, C. Ahrendt

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Daries, Wiegmann, Bock, Lamprecht, Engler, Mertens, Schulze, Bock, Grabau

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (9.), 1:1 Jacob Engler (34.), 2:1 John-Phillipp Hunnius (45.+1), 3:1 Christian Müller-Bollenhagen (87.), 4:1 John-Phillipp Hunnius (88.); Zuschauer: 43