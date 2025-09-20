Dem BSV Halle-Ammendorf II gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 3:1 (2:0) zu besiegen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Justin Thurm (BSV Halle-Ammendorf II) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Die Hallenser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (37.).

Minute 37: BSV Halle-Ammendorf II liegt mit 2:0 vorne

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Nur kurz darauf gelang es Jordi Gonzalez Sospedra, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (88.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Thurm (90. Brock), Kanditt, Große, Bergmann, Beyer, Klein (89. Kettmann), Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Piven, Kirchbach, Unger (63. Schieritz)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Wittmann, Dragon, Richter (46. Troitzsch), Kleinert, Balbach (58. Öder), Lindenhahn, Freund (77. Götz), Dinter, Hermann, (74. Ranft)

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff