Stendal/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Uenglingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen die Gäste aus Letzlingen / Potzehne mit 4:1 (2:1) souverän.

Christian Müller-Bollenhagen (SV Viktoria Uenglingen) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Stendaler konterten in der 34. Minute. Diesmal war Jacob Engler der Torschütze.

1:1 für SV Viktoria Uenglingen und SG Letzlingen / Potzehne – Minute 34

John-Phillipp Hunnius traf für Uenglingen in Minute 45 und Christian Müller-Bollenhagen in Minute 87. Spielstand 3:1 für den SV Viktoria Uenglingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Hunnius den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (88.). Damit war der Triumph der Stendaler entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SG Letzlingen / Potzehne

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – C. Ahrendt, Müller-Bollenhagen, Jandt, B. Hunnius, Arndt (67. Dräger), S. Hunnius, D. Ahrendt, Bierstedt, J. Hunnius, Pfeiffer

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Grabau, Daries, Engler, Schulze, Bock, Mertens, Lamprecht, Wiegmann, Bock

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (9.), 1:1 Jacob Engler (34.), 2:1 John-Phillipp Hunnius (45.+1), 3:1 Christian Müller-Bollenhagen (87.), 4:1 John-Phillipp Hunnius (88.); Zuschauer: 43