Fußball-Landesklasse 1: An diesem Wochenende hat der TSV Brettin/Roßdorf I im eigenen Stadion eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Frank Papke mit 0:5 (0:3).

Brettin/MTU. Vor 123 Zuschauern hat sich das Team von Frank Papke mit 0:5 (0:3) gegen Burg geschlagen geben müssen.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Vincent Schlitte für Burg traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I steckte einmal Gelb ein (11.). Die Burger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Pascal Thiede der Torschütze (15.).

Minute 15: TSV Brettin/Roßdorf I liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Lennert Gramelsberger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 auszubauen (75.). In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Die Brettiner sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – J. P. Feuerherdt, Zander (80. Helm), L. Lindemann (46. J. C. Papke), J. Feuerherdt (46. Wicke), L. Lindemann (60. Harzendorf), Müller, Schmahl (83. Gronwald), J. Papke, Dauter, Tepper

Burger BC 08 I: Klötzer – Gramelsberger, Engel, Siebert (70. Baas), Thiede, Kersten, Jürgen (55. Grisgraber), Wegner (70. Hasan), Saage (46. Ulrich), Schlitte, Neumann (60. Schulz)

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123