Einen 5:4 (2:4)-Heimsieg gegen den SV Großgräfendorf heimste der 1. FC Zeitz am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Zeitz/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf am Samstag 5:4 (2:4) getrennt.

Moritz Hofmann (SV Großgräfendorf) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Lennie Kämpfe (19.) erzielt wurde.

Unentschieden. Die Lauchstädter konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Jonas Henze schoss und traf in der 26. Spielminute, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Es wollte den Großgräfendorfern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Julius Christopher Rolke schoss und traf in der 38. Spielminute, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:4.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Ali Abdullahi Hassan den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Zeitz sicherte (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der 1. FC Zeitz hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Rieger, Rolke, Kämpfe, Müller, Medovkin, Thäle (30. Flesch), Schröter (47. Abdullahi Hassan), Brausch (24. Eckardt), Felgenträger, Rothe

SV Großgräfendorf: Deubel – Meyer (30. Goldschmidt), Tietze, Hofmann, Bunzel (84. Lautenschläger), Ernst, Henze, Uhlmann (57. Wolf), Werner, Weniger, Geier

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35