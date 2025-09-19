Mit einer Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die Partie zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SV Blau-Weiß Zorbau hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Zorbau auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:2 (0:0) für sich.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Pawel Kudyba, als Luca Finn Prielipp für Thalheim traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Doch die Zorbauer gaben noch nicht so leicht auf: In Minute 87 wurde das Gegentor durch Niklas Neuhaus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Minute 87 SG Rot-Weiß Thalheim auf Augenhöhe mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Neuhaus den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Zorbau sicherte (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras, Kunyk, Prielipp, Seniura, Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Schinkel (59. Embalo), Wróblewski (59. May), Sonco (82. Mrozik), Moroz, Schmökel

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Sothen, Neuhaus, Stelmak (51. Tsipi), Seidel, Maier (46. Neuhaus), Souvatzoglou (46. Beer), Bondarenko, Hatim, Strauchmann, Omerovic (76. Engl)

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149