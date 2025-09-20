Der TSG Grün-Weiß Möser I glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, die SV Union Heyrothsberge mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 89 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 89 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Heyrothsberge durch.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Jens Strübing am Ende der ersten Halbzeit, als Robin Kloska für Möser traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Willi Küllmey (53.) erzielt wurde.

Minute 53: TSG Grün-Weiß Möser I führt mit zwei Toren

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Torwart Luca Niclas Rudolf konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Finn Eickhoff, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rieche (46. Eickhoff), Jentzsch, K. Kloska, Sachs, Pilz, Thiele (61. Preßler), Rick, Rölke (78. Henning), R. Kloska, Küllmey (73. Nord)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Peukert, Schäfer (61. Hanke), Schumburg, Fritz, Marth (76. Pinno), Schulze, Marks, Schlüter, Wöhler (85. Thorand), Kloska

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89