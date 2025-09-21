In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Mertendorf und ging 1:10 (1:3) vom Platz.

Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Wengelsdorf wurden die Fans der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Zehn Bälle gingen Keeper Hateem Almohamad ins Netz. Das Spiel endete 1:10 (1:3).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Tim Schumann für Mertendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Tim Luca Deckner (17.) erzielt wurde.

1:1 für JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und SV Mertendorf – Minute 17

Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Schumann den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (84.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Mertendorfer aber nicht mehr einholen. Die JSGer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Ghriwati, Ahmetxhekaj, Ehsas (46. D. Rashiti), Alhammoud, Ramo, Tobor, Azab, A. Rashiti, Deckner (39. Alabud), Shoshaj

SV Mertendorf: Lehmann – Kusch, Schumann, Burkhardt, Kuballa, Schade, Mehlig (46. Boltze), Seyfarth, Bakhet (33. Roßner), Heidler, Weibezahl

Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20