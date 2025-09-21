Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimvorteil half der JSG Mittelelbe am Sonntag nicht, als sie sich vor 36 Zuschauern mit 0:3 (0:2) gegen die SV Union Heyrothsberge verabschieden musste.

Burg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Christian Tuchen. Der Trainer von JSG musste sein Team bei einer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Heyrothsberge beobachten.

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Ben Wehnert für Heyrothsberge traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Jannes Ziemann den Ball ins Netz (33.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

33. Minute: JSG Mittelelbe liegt 0:2 zurück

Das finale Tor der Partie fiel 16 Minuten nach der Halbzeitpause, als Dragos Ursu den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 erweiterte (61.). Damit war der Erfolg der Biederitzer entschieden. In Spielminute 79 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – SV Union Heyrothsberge

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – L. Schmidt, P. Tuchen (46. Kunze), Hensel, Opitz (23. Bösner), Rudolph, Maltritz, Grunewald, Fraaß (30. Müller), B. Tuchen, Pasedag

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Kadriu, Karmrodt, Montag, Wehnert, Ziemann, Ursu, Skrzypszok (46. Irps), Felter, Hanke (27. Hrachowitz), Hobohm (27. Slodowski)

Tore: 0:1 Ben Wehnert (24.), 0:2 Jannes Ziemann (33.), 0:3 Dragos Ursu (61.); Zuschauer: 36