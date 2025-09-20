Eine herbe Schlappe erlitt der TSV Brettin/Roßdorf I an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08 I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 123 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Vincent Schlitte das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste einmal Gelb hinnehmen (11.). Die Burger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Pascal Thiede der Torschütze (15.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I steckte noch einmal Gelb ein. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Lennert Gramelsberger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (75.). In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Die Brettiner sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Müller, Zander (80. Helm), J. Feuerherdt (46. Wicke), J. Papke, Schmahl (83. Gronwald), J. P. Feuerherdt, L. Lindemann (60. Harzendorf), L. Lindemann (46. J. C. Papke), Dauter, Tepper

Burger BC 08 I: Klötzer – Neumann (60. Schulz), Kersten, Wegner (70. Hasan), Engel, Schlitte, Siebert (70. Baas), Gramelsberger, Saage (46. Ulrich), Thiede, Jürgen (55. Grisgraber)

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123