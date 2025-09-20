Der SV Viktoria Uenglingen erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 43 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen die SG Letzlingen / Potzehne.

SV Viktoria Uenglingen gewinnt im Heimspiel mit 4:1 gegen SG Letzlingen / Potzehne

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Uenglingen geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Letzlingen / Potzehne durch.

Schon kurz nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Christian Müller-Bollenhagen das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jacob Engler den Ball ins Netz.

Minute 34 SV Viktoria Uenglingen auf Augenhöhe mit SG Letzlingen / Potzehne – 1:1

John-Phillipp Hunnius traf für Uenglingen in Minute 45 und Christian Müller-Bollenhagen in Minute 87. Spielstand 3:1 für den SV Viktoria Uenglingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nur eine Spielminute darauf konnte Hunnius (Uenglingen) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 4:1 verließen die Stendaler den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SG Letzlingen / Potzehne

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – D. Ahrendt, J. Hunnius, Arndt (67. Dräger), B. Hunnius, C. Ahrendt, Pfeiffer, Jandt, Müller-Bollenhagen, S. Hunnius, Bierstedt

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Schulze, Mertens, Engler, Lamprecht, Bock, Grabau, Wiegmann, Daries, Bock

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (9.), 1:1 Jacob Engler (34.), 2:1 John-Phillipp Hunnius (45.+1), 3:1 Christian Müller-Bollenhagen (87.), 4:1 John-Phillipp Hunnius (88.); Zuschauer: 43