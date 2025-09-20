Der VfB 1906 Sangerhausen II erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 17 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Großgrimma.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 17 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Großgrimma durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). Marius Grüllmeyer (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Christoph Eisler den Ball ins Netz (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

VfB 1906 Sangerhausen II führt in Minute 25 mit 2:0

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Niklas Reiber den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (62.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Hetke (90. Strasser), Dietze (75. Halle), Grüllmeyer, Buchhorn, Reiber, Roßner, Eisler (75. Kögel), Schröter, Gümül (83. Grübner), Baum

SV Großgrimma: Schmidt – Schneider, Pillert (75. Nitzschke), Krobitzsch, Wöpe, Bauer, Beyenbach, Ibrahim (83. Reinhardt), Angeli, Göbel, Witt

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17