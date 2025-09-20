Signifikant unterlegen zeigte sich der TSV Brettin/Roßdorf I im Spiel gegen den Burger BC 08 I am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 1. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Brettin/MTU. Vor 123 Zuschauern hat sich das Team von Frank Papke mit 0:5 (0:3) gegen Burg geschlagen geben müssen.

Vincent Schlitte (Burger BC 08 I) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste einmal Gelb hinnehmen (11.). Die Burger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Pascal Thiede der Torschütze (15.).

15. Minute: TSV Brettin/Roßdorf I mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Lennert Gramelsberger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu festigen (75.). In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – L. Lindemann (60. Harzendorf), J. Papke, Müller, Zander (80. Helm), J. P. Feuerherdt, J. Feuerherdt (46. Wicke), Schmahl (83. Gronwald), L. Lindemann (46. J. C. Papke), Dauter, Tepper

Burger BC 08 I: Klötzer – Jürgen (55. Grisgraber), Siebert (70. Baas), Thiede, Wegner (70. Hasan), Engel, Gramelsberger, Saage (46. Ulrich), Schlitte, Neumann (60. Schulz), Kersten

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123