Dem VfB 1906 Sangerhausen II glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Großgrimma mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 17 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 17 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Großgrimma mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). Marius Grüllmeyer traf für den VfB 1906 Sangerhausen II in Spielminute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Christoph Eisler den Ball ins Netz (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

25. Minute: VfB 1906 Sangerhausen II mit 2:0 Vorsprung

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach Anpfiff gelang es Niklas Reiber, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Schröter, Dietze (75. Halle), Baum, Roßner, Gümül (83. Grübner), Eisler (75. Kögel), Hetke (90. Strasser), Reiber, Buchhorn, Grüllmeyer

SV Großgrimma: Schmidt – Wöpe, Krobitzsch, Pillert (75. Nitzschke), Witt, Beyenbach, Göbel, Bauer, Angeli, Schneider, Ibrahim (83. Reinhardt)

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17