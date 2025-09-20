Der SV Viktoria Uenglingen errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 43 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen die SG Letzlingen / Potzehne.

SV Viktoria Uenglingen erringt einen Heimsieg gegen SG Letzlingen / Potzehne mit 4:1

Stendal/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Uenglingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten das Team aus Letzlingen / Potzehne mit 4:1 (2:1) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Christian Müller-Bollenhagen für Uenglingen traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Aber die Gardeleger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 34 wurde das Gegentor durch Jacob Engler erzielt.

John-Phillipp Hunnius traf für Uenglingen in Minute 45 und Christian Müller-Bollenhagen in Minute 87. Spielstand 3:1 für den SV Viktoria Uenglingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Schon eine Minute darauf konnte Hunnius (Uenglingen) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 4:1 gingen die Stendaler als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Viktoria Uenglingen hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SG Letzlingen / Potzehne

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Bierstedt, Jandt, J. Hunnius, Müller-Bollenhagen, Arndt (67. Dräger), D. Ahrendt, C. Ahrendt, Pfeiffer, S. Hunnius, B. Hunnius

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Daries, Engler, Mertens, Wiegmann, Grabau, Bock, Schulze, Lamprecht, Bock

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (9.), 1:1 Jacob Engler (34.), 2:1 John-Phillipp Hunnius (45.+1), 3:1 Christian Müller-Bollenhagen (87.), 4:1 John-Phillipp Hunnius (88.); Zuschauer: 43