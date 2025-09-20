Dem VfB 1906 Sangerhausen II gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Großgrimma mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 17 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Die 17 Besucher des Friesenstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten das Team aus Großgrimma mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). Marius Grüllmeyer (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sangerhäuser legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Christoph Eisler der Torschütze (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

Minute 25: VfB 1906 Sangerhausen II liegt mit 2:0 vorne

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Niklas Reiber den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (62.). Damit war der Triumph der Sangerhäuser gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Schröter, Reiber, Roßner, Gümül (83. Grübner), Buchhorn, Baum, Eisler (75. Kögel), Dietze (75. Halle), Hetke (90. Strasser), Grüllmeyer

SV Großgrimma: Schmidt – Beyenbach, Göbel, Bauer, Witt, Ibrahim (83. Reinhardt), Wöpe, Pillert (75. Nitzschke), Angeli, Schneider, Krobitzsch

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17