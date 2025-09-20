Fußball-Landesklasse 1: An diesem Wochenende hat der TSV Brettin/Roßdorf I auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Frank Papke mit 0:5 (0:3).

Brettin/MTU. Vor 123 Zuschauern hat sich das Team von Frank Papke mit 0:5 (0:3) gegen Burg geschlagen geben müssen.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Vincent Schlitte für Burg traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Brettin/Roßdorf I steckte einmal Gelb ein (11.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Pascal Thiede (15.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Lennert Gramelsberger den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (75.). Damit war der Triumph der Burger entschieden. In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Schmahl (83. Gronwald), L. Lindemann (46. J. C. Papke), J. P. Feuerherdt, J. Papke, J. Feuerherdt (46. Wicke), Müller, Dauter, L. Lindemann (60. Harzendorf), Zander (80. Helm), Tepper

Burger BC 08 I: Klötzer – Saage (46. Ulrich), Jürgen (55. Grisgraber), Engel, Schlitte, Wegner (70. Hasan), Siebert (70. Baas), Gramelsberger, Thiede, Kersten, Neumann (60. Schulz)

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123