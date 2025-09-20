Der BSV Halle-Ammendorf II errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

Justin Thurm (BSV Halle-Ammendorf II) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Lennart Klein (37.) erzielt wurde.

BSV Halle-Ammendorf II liegt in Minute 37 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Torwart Paul Himstedt konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Schon drei Spielminuten später konnte Jordi Gonzalez Sospedra (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 3:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Beyer, Bergmann, Kanditt, Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Klein (89. Kettmann), Thurm (90. Brock), Große, Unger (63. Schieritz), Kirchbach, Piven

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Richter (46. Troitzsch), Balbach (58. Öder), Freund (77. Götz), Lindenhahn, Hermann, Dragon, Kleinert, Dinter, Wittmann, (74. Ranft)

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff