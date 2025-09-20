Einen 5:4 (2:2)-Heimerfolg gegen den Osterweddinger SV heimste der BSV 79 Magdeburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV am Samstag 5:4 (2:2) getrennt.

In Minute 12 schoss Philipp Glage das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tom Robin Koch (18.) erzielt wurde.

18. Minute BSV 79 Magdeburg auf Augenhöhe mit Osterweddinger SV – 1:1

1:1. Die Magdeburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Philipp Glage versenkte den Ball in der 20. Minute ein weiteres Mal. Die Osterweddinger nahmen aber nochmal Anlauf. Mathias Loof traf in Spielminute 38. Gleichstand. Die Magdeburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Torben Hartwig versenkte den Ball in der 46. Spielminute. Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Es wollte den Osterweddingern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hartwig traf in Minute 87 ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Alain Zidane Nsangou den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Magdeburg sicherte (89.). Der BSV 79 Magdeburg sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Gröschner, Bansemer, Kokert (71. Nsien), Nsangou, Klinzmann (90. Youdom Takaw), Ellrich (76. Heyse), Yakhyaev (71. Hennig), Kasper, Hartwig, Glage

Osterweddinger SV: Kiese – Nölle, Iser, Loof (55. Reuter), Barkowski, Müller (79. Gebhardt), Koch, Nakoinz, Embach (63. Magel), Schulze, Falkenberg

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43