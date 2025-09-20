Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Trainer Felix Narr feierte einen überlegenen Erfolg über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Die 65 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Niederndodelebener besiegten die Gäste aus Kleinmühlingen/Zens mit 4:0 (2:0) deutlich.

Dean Joel Dreiling (TSV Niederndodeleben) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Lukas Mai (12.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für TSV Niederndodeleben – 12. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste einmal Gelb hinnehmen. Der TSV Niederndodeleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Felix Narr. Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Minute 51: Niederndodeleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

33 Minuten nach der Pause konnte Silvio Gottschalk (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 4:0 verließen die Niederndodelebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Niederndodeleben: Willner – Felgentreff (64. Bergmann), Lüddeckens (46. Gottschalk), Mai, Nötzold, Ahlemann, Frank, Schott (76. Schädel), Jebsen (68. Ferl), Dreiling, Biermanski (64. K. Husnik)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Stüber, Kietzmann, Boese, Baartz, Hamel (79. Zahn), Braunert (46. Brösel), Hertel, Ostwald (57. Kemp), Zöbisch, Ninschkewitz (87. Junge)

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (5.), 2:0 Lukas Mai (12.), 3:0 Alexander Felgentreff (51.), 4:0 Silvio Gottschalk (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Wolf Tilmann Hesselbach, Tero Wilhelm; Zuschauer: 65