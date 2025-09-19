Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang dem Zörbiger FC ein 2:1 (0:1)-Triumph über den 1. SV Sennewitz.

Zörbig/MTU. Zörbig – Sennewitz: Nachdem der Zörbiger FC an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Es waren bereits 30 Minuten des Spiels vergangen, als Lucas Seidewitz für Sennewitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Zörbiger revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Torsten Schmidt erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Colin Seliger, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zörbiger zu entscheiden (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Die Zörbiger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Lindemann (46. Teichert), Schmidt, Hempel, Kleewein (75. Schönburg), Matthias, Oertel, Seliger, Schindler (84. Janders), Deidok, Gansen

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Dieske, Angermann (80. Schmidt), Boettcher, Kasten, Seidewitz (83. Herrmann), Görlitz, Dittrich, Aleithe (51. Harm), Bukenya, Gerlach

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170