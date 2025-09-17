Der Eilslebener SV sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 4:3 (3:2)-Erfolg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Eilslebener SV sichert sich knappen Sieg gegen TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 4:3

Eilsleben/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der Eilslebener SV und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Mittwoch 4:3 (3:2) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Maurice Ninschkewitz für Kleinmühlingen/Zens traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Bördeländer konterten in der 29. Spielminute. Diesmal war Eike Pruhs der Torschütze.

Eilslebener SV Kopf an Kopf mit TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – 1:1 in Minute 29

Tor Nummer drei schoss Marcus-Antonio Bach für Eilsleben (39.). Die Partie blieb spannend. Christian Falk (Eilsleben) und Nico Kietzmann (Kleinmühlingen/Zens) trafen in Minute 43 und 45. Maurice Hertel traf für Kleinmühlingen/Zens (80). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Jerome Luca Gerhardt, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Eilslebener Team den Sieg zu bescheren (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Eilslebener SV: Schmidtke – Derda, Pruhs, Willms (73. M. Badeleben), Köhler, Weber, Bach (66. Gerhardt), Falk, Jakobs, Haus, Matthies (80. Roloff)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Baartz, Kietzmann, Ostwald, Pflug (83. Thorau), Braunert (75. Brösel), Boese, Günther, Ninschkewitz, Zöbisch, Hertel

Tore: 0:1 Maurice Ninschkewitz (3.), 1:1 Eike Pruhs (29.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (39.), 3:1 Christian Falk (43.), 3:2 Nico Kietzmann (45.), 3:3 Maurice Hertel (80.), 4:3 Jerome Luca Gerhardt (90.+5); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Daniel Günther, Rene Kaliske; Zuschauer: 49