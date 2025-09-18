Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unglaublichen 6:0 (3:0) fegte die Mannschaft des Osterweddinger SV den SV Eintracht Gommern am Donnerstag vom Spielfeld.

Sülzetal/MTU. 6:0 (3:0) in Osterwedding: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Daniel Jaumann, der Osterweddinger SV, am Donnerstag im Tor der Gegner aus Gommern untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). In Minute 11 schoss Rico Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Osterweddinger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Bastian Falkenberg der Torschütze (16.).

Osterweddinger SV liegt in Minute 16 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Unmittelbar darauf gelang es Nölle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 auszubauen (87.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Hübler (46. Magel), Nakoinz, Falkenberg, Müller (63. Gebhardt), Iser, Nölle, Koch (85. Suchanek), Barkowski, Schulze, Reuter (75. Treusch)

SV Eintracht Gommern: Werban – Schulz, Napiontek, Kunitschke, Hoppe, Schmidt, Randel (82. Boin), Werban (46. Adelheim), Thiem, Hübener, Sindermann

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85