Der Eilslebener SV errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 4:3 (3:2)-Heimsieg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Eilsleben/MTU. Am Mittwoch haben sich der Eilslebener SV und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (3:2).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Maurice Ninschkewitz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Doch die Eilslebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Eike Pruhs erzielt.

Eilslebener SV und TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – 1:1 in Minute 29

Tor Nummer drei schoss Marcus-Antonio Bach für Eilsleben (39.). Es blieb spannend. Christian Falk (Eilsleben) und Nico Kietzmann (Kleinmühlingen/Zens) trafen in Minute 43 und 45. Maurice Hertel traf für Kleinmühlingen/Zens (80). Spielstand 3:3.

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der Nachspielzeit nutzte der Eilslebener SV noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Jerome Luca Gerhardt (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Eilslebener Elf erzielen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Eilslebener SV: Schmidtke – Bach (66. Gerhardt), Willms (73. M. Badeleben), Haus, Jakobs, Köhler, Falk, Derda, Pruhs, Weber, Matthies (80. Roloff)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hertel, Pflug (83. Thorau), Günther, Ostwald, Zöbisch, Braunert (75. Brösel), Boese, Kietzmann, Ninschkewitz, Baartz

Tore: 0:1 Maurice Ninschkewitz (3.), 1:1 Eike Pruhs (29.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (39.), 3:1 Christian Falk (43.), 3:2 Nico Kietzmann (45.), 3:3 Maurice Hertel (80.), 4:3 Jerome Luca Gerhardt (90.+5); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Daniel Günther, Rene Kaliske; Zuschauer: 49