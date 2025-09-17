Der BSV 79 Magdeburg erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Mittwoch den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Samswegen durch.

Nach nur 13 Minuten schoss Patrick Ellrich das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Jan-Erik Gamroth (24.) erzielt wurde.

BSV 79 Magdeburg Kopf an Kopf mit SSV Samswegen 1884 – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Magdeburgs Ellrich konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Franck Kevin Youdom Takaw wurde für Tim Krüger eingesetzt und Fynn Kokert für Patrick Ellrich. Auf der Gastseite verließ Robby Nagel für Fabian Belwe den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Franck Kevin Youdom Takaw, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (84.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen 1884

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Ngou, Nsangou (90. Nsien), Ellrich (75. Kokert), Hartwig, Gröschner, Glage, Yakhyaev, Krüger (64. Youdom Takaw), Spiering (85. Bansemer), Horn

SSV Samswegen 1884: Ronge – Herbst (62. Sonnabend), Feyer (90. Moustafa), Gamroth, Bartsch, Resch (53. Ismail), Kober, Lehmann, Ermisch, Wagner, Nagel (80. Belwe)

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (13.), 1:1 Jan-Erik Gamroth (24.), 2:1 Patrick Ellrich (63.), 3:1 Franck Kevin Youdom Takaw (84.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Danilo Babajew, Phillip Möller; Zuschauer: 48