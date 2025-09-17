Fußball-Landesklasse 2: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber MSC Preussen vor 1.433 Zuschauern gegen den SV Groß Santersleben I mit einem überlegenen 7:1 (3:1) durch.

Magdeburg/MTU. 7:1 (3:1) in Preussen: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Alexander Daul, der MSC Preussen, am Mittwoch im Tor der Gäste aus Groß Santersleben untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Janek Monsch (Möser) eine Gelbe Karte an die Gäste (26.). Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Ihab El Zayat für Preussen traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Besim Gjoci den Ball ins Netz (36.).

Minute 36: MSC Preussen liegt mit 2:0 vorne

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der MSC Preussen kassierte jetzt einmal Gelb. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Gjoci konnte in Minute 44 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Groß Santersleben I. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Santersleber zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Artem Kulinich traf für Preussen in Minute 49, Majed Al Mori in Minute 59 und Ihab El Zayat in Minute 69. Spielstand 6:1 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Die Magdeburger wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Justin Volkmer wurde für Majed Al Mori eingesetzt und Illia Kompaniiets für Artem Kulinich. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Shahin Farho, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 zu erweitern (86.). Der MSC Preussen hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Groß Santersleben I

MSC Preussen: Ademovic – Gjoci (60. Hussen Gahdo), Al Mori (70. Volkmer), Tischer, Kulinich (70. Kompaniiets), Chebli (60. Jibril), Dervishaj, El Zayat, Norenko (70. Farho), Preuss, Haxhiu

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Adjioski (46. Pina Fernandes), Tafere, Ilijoski, Alicke (61. Fateh), Delleh (38. Eftindjioski), Madaus, Al Houri, Qorbani, Lange, Otto

Tore: 1:0 Ihab El Zayat (33.), 2:0 Besim Gjoci (36.), 3:0 Besim Gjoci (44.), 3:1 Martin Eftindjioski (45.+2), 4:1 Artem Kulinich (49.), 5:1 Majed Al Mori (59.), 6:1 Ihab El Zayat (69.), 7:1 Shahin Farho (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Andreas Zepter, Maik Taube; Zuschauer: 1433