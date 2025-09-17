Der SV Blau-Weiß Dölau errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 127 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Merseburg.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Mittwoch den 127 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Merseburg mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Maximilian Faris Kamm Al Azzawe das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für SV Blau-Weiß Dölau – 60. Minute

In Minute 60 fiel der finale Treffer der Partie. 15 Minuten nach der Pause gelang es Justin Kreideweiß, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (60.). Die Hallenser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Köhler, Prinzler, H. Hensen, Redmann (82. Hermann), Kreideweiß, Kamm Al Azzawe (61. Pultke), A. Hensen, Lippoldt, Groß, Haensch (88. Dragon)

VfB Merseburg: Przigode – Hillemann, Voigt, Wagner, Knerler, Berndt (64. Frühauf), Dähne (61. Bierschenk), Taubert, Wagner, Arndt (86. Erovic), Nicodemus

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127