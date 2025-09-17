Kein Punktgewinn für SV 1889 Altenweddingen: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I hinnehmen.

Sülzetal/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und TSG Grün-Weiß Möser I. 152 Zuschauer verfolgten das Spiel im Klemens-Fendler-Sportforumrum.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Möser. Neun Minuten vor Schluss brachte Tim Thiele die Gäste in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.45 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Die Sülzetaler sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSG Grün-Weiß Möser I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Harnau, Junge (76. T. R. Thielecke), Rein (46. Schubert), Schwarz, Krüger, Wendland, Winkelmann, Selent, Mootz (76. L. Thielecke), Nord

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Kloska, Rieche (53. Kloska), Jentzsch, Pilz, Rick (76. Jordan), Rölke, Karbe (83. Eickhoff), Thiele, Küllmey, Sachs

Tore: 0:1 Tim Thiele (81.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Niklas Stoye; Zuschauer: 152