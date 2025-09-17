Der SC Bernburg errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 77 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau.

Bernburg/MTU. Die 77 Besucher der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 haben am Dienstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bernburger schlugen die Gäste aus Zorbau mit 4:1 (2:1) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Carlos Krüger für Bernburg traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Niklas Neuhaus (13.) erzielt wurde.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg kassierte einmal Gelb. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. Franz Lange traf für Bernburg in Minute 31 und Jamie Liam Bichtemann in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SC Bernburg musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Krüger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (80.). Die Bernburger sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Zorbau

SC Bernburg: Friedrich – Binkau, F. Lange, Fahland (55. Bichtemann), Hilmer (74. L. Lange), Raeck, Schauer, Schmidt (83. Weigel), Heitzmann, Strobach, Krüger

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus, Engl, Hatim (74. Jose Malu), Beer (46. Souvatzoglou), Neuhaus (60. Sothen), Strauchmann, Stelmak (60. Omerovic), De Pinho Gomes, Gomes Da Silva (60. Maier), Seidel

Tore: 1:0 Carlos Krüger (2.), 1:1 Niklas Neuhaus (13.), 2:1 Franz Lange (31.), 3:1 Jamie Liam Bichtemann (58.), 4:1 Carlos Krüger (80.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Daniel König; Zuschauer: 77