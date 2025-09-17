In den jüngsten WM-Qualifikationsspielen ist Lamine Yamal dabei. Seinem FC Barcelona fehlt der Fußball-Jungstar aber nun auch zum Auftakt in der Champions League.

Barcelona - Der FC Barcelona muss auch in der Champions League bei Newcastle United auf Jungstar Lamine Yamal verzichten. Wie der spanische Fußball-Meister auf seiner Homepage mitteilte, steht der 18-jährige Nationalspieler für die Partie an diesem Donnerstag (21.00 Uhr) beim Premier-League-Club mit dem deutschen Auswahlstürmer Nick Woltemade nicht zur Verfügung. Ein genauer Grund wurde nicht genannt.

Yamal hatte bereits im vergangenen Ligaspiel gegen den FC Valencia (6:0) gefehlt. Trainer Hansi Flick hatte deswegen dem spanischen Verband vorgeworfen, den Offensivspieler trotz Beschwerden in den jüngsten WM-Qualifikationsspielen eingesetzt zu haben. „Sie haben ihm Schmerzmittel gegeben, damit er spielen kann“, sagte der frühere Bundestrainer in einer Vereinsmitteilung. Wegen Beschwerden im Schambereich hatte Yamal zuletzt nicht trainieren können.