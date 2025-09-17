Kantersieg für den MSC Preussen: Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den SV Groß Santersleben I einfahren. Vor 1.433 Zuschauern gewann das Team 7:1 (3:1).

Magdeburg/MTU. 7:1 (3:1) in Preussen: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Alexander Daul, der MSC Preussen, am Mittwoch im Tor der Besucher aus Groß Santersleben untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Janek Monsch (Möser) eine Gelbe Karte an die Gäste (26.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Ihab El Zayat das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Besim Gjoci den Ball ins Netz (36.).

36. Minute: MSC Preussen baut Führung auf 2:0 aus

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSC Preussen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Gjoci konnte in Minute 44 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Groß Santersleben I. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Santersleber zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Artem Kulinich traf für Preussen in Minute 49, Majed Al Mori in Minute 59 und Ihab El Zayat in Minute 69. Spielstand 6:1 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Magdeburger durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Justin Volkmer kam rein für Majed Al Mori und Illia Kompaniiets für Artem Kulinich. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Shahin Farho (Preussen) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 7:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Groß Santersleben I

MSC Preussen: Ademovic – Haxhiu, Kulinich (70. Kompaniiets), Chebli (60. Jibril), Al Mori (70. Volkmer), Preuss, El Zayat, Tischer, Gjoci (60. Hussen Gahdo), Norenko (70. Farho), Dervishaj

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Adjioski (46. Pina Fernandes), Al Houri, Madaus, Otto, Lange, Qorbani, Delleh (38. Eftindjioski), Alicke (61. Fateh), Ilijoski

Tore: 1:0 Ihab El Zayat (33.), 2:0 Besim Gjoci (36.), 3:0 Besim Gjoci (44.), 3:1 Martin Eftindjioski (45.+2), 4:1 Artem Kulinich (49.), 5:1 Majed Al Mori (59.), 6:1 Ihab El Zayat (69.), 7:1 Shahin Farho (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Andreas Zepter, Maik Taube; Zuschauer: 1433