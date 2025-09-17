Individuelle Fehler Führen zur Niederlage HFC erlebt Abend zum Vergessen und verliert nach erster Saisonniederlage in Chemnitz die Tabellenführung

Die Rot-Weißen müssen mit der ersten Schwächephase der Saison klarkommen. Nach ordentlichem Beginn verliert der HFC beim Chemnitzer FC völlig den Faden. Eine Wende in der zweiten Halbzeit bleibt aus.