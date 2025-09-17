Individuelle Fehler Führen zur Niederlage HFC erlebt Abend zum Vergessen und verliert nach erster Saisonniederlage in Chemnitz die Tabellenführung
Die Rot-Weißen müssen mit der ersten Schwächephase der Saison klarkommen. Nach ordentlichem Beginn verliert der HFC beim Chemnitzer FC völlig den Faden. Eine Wende in der zweiten Halbzeit bleibt aus.
Aktualisiert: 17.09.2025, 20:55
Chemnitz/MZ - Der Hallesche FC hat nach der ersten Saisonniederlage die Tabellenführung der Fußball-Regionalliga verloren. Am Mittwochabend verloren die Rot-Weißen nach defensiven individuellen Fehlern und einem offensiv harmlosen Auftritt mit 0:3 (0:2) beim Chemnitzer FC.