Der TSV Niederndodeleben errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 110 Zuschauern einen klaren 3:1 (3:1)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Hohe Börde/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der TSV Niederndodeleben nach einem deutlichen Rückstand den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 3:1 (3:1) bezwungen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Niederndodelebener Gastgeber bereit: 18 Minuten nach Spielstart lenkte Kenneth-Leif Husnik den Ball ins eigene Tor und brachte den Magdeburgern unerwartet die Führung. Die Niederndodelebener legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Alexander Felgentreff der Torschütze (24.).

Minute 24 TSV Niederndodeleben auf Augenhöhe mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Drei Minuten nach Anstoß gelang es Dean Joel Dreiling, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (90.+3). Der TSV Niederndodeleben hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – K. Husnik, Mai, Schott, Frank, Biermanski (73. K. Husnik), Ahlemann, Lüddeckens (67. Bergmann), Jebsen (46. Ferl), Dreiling (73. Bittner), Felgentreff (61. Müller)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Reuper, Niemann, Wald (46. Schmidt), Alali Alhamad (82. Chowson), Hildebrandt (73. Heinemann), Klawunn (65. Aldinar), Kutz, Simon, Schulz, Oeding

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110