Eine Niederlage für den SV 1889 Altenweddingen besiegelte den 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1 (0:0).

Sülzetal/MTU. Am Mittwoch endete die Partie zwischen SV 1889 Altenweddingen und TSG Grün-Weiß Möser I mit einem torarmen 0:1 (0:0). 152 Zuschauer waren im Klemens-Fendler-Sportforumrum live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Möser. Neun Minuten vor Schluss brachte Tim Thiele die Gäste in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.45 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSG Grün-Weiß Möser I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Rein (46. Schubert), Selent, Mootz (76. L. Thielecke), Schwarz, Harnau, Krüger, Nord, Winkelmann, Junge (76. T. R. Thielecke), Wendland

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Karbe (83. Eickhoff), Rölke, Pilz, Jentzsch, Rieche (53. Kloska), Küllmey, Rick (76. Jordan), Thiele, Sachs, Kloska

Tore: 0:1 Tim Thiele (81.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Niklas Stoye; Zuschauer: 152