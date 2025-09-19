Nach der ersten Saisonniederlage Elezi beschwört beim HFC den Zusammenhalt: "Ich stehe für meine Familie ein"
Beim Halleschen FC sind Nimbus der Unbesiegbarkeit und Tabellenführung dahin. Warum Mittelfeldmann Fatlum Elezi trotzdem keine hängenden Köpfe sah – und wie er mit der Mannschaft gegen den BFC Preussen wieder in die Erfolgsspur will.
19.09.2025, 19:30
Halle/MZ - Fatlum Elezi vom Halleschen FC hält es wie Domenico Toretto aus der berühmten Straßenrennen-Filmreihe Fast & Furious: Familie – das ist mehr als Blutsverwandtschaft, es ist ein Gefühl enger Verbundenheit. „Ich verbringe mit der Mannschaft mehr Zeit als zu Hause. Deshalb sage ich, dass das wie eine Familie für mich ist“, sagt der 27-jährige Mittelfeldmann.