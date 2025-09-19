Beim Halleschen FC sind Nimbus der Unbesiegbarkeit und Tabellenführung dahin. Warum Mittelfeldmann Fatlum Elezi trotzdem keine hängenden Köpfe sah – und wie er mit der Mannschaft gegen den BFC Preussen wieder in die Erfolgsspur will.

Elezi beschwört beim HFC den Zusammenhalt: "Ich stehe für meine Familie ein"

Fatlum Elezi (M.) will gemeinsam mit der Mannschaft des Halleschen FC aus dem kleinen Tal.

Halle/MZ - Fatlum Elezi vom Halleschen FC hält es wie Domenico Toretto aus der berühmten Straßenrennen-Filmreihe Fast & Furious: Familie – das ist mehr als Blutsverwandtschaft, es ist ein Gefühl enger Verbundenheit. „Ich verbringe mit der Mannschaft mehr Zeit als zu Hause. Deshalb sage ich, dass das wie eine Familie für mich ist“, sagt der 27-jährige Mittelfeldmann.