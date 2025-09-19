Kein Punktgewinn für SG 1948 Reppichau: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen die JSG Lutherkicker hinnehmen.

Osternienburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Reppichau eine Niederlage gegen die JSG Lutherkicker schlucken. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Phillipp Maximilian Storm (SG 1948 Reppichau) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 69 wurde das Gegentor durch Elias Sprenger erzielt.

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

1:1 Ausgleich im Spiel SG 1948 Reppichau gegen JSG Lutherkicker – 69. Minute

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Maddox Müller (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die JSGer Mannschaft erzielen (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG 1948 Reppichau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 91 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – JSG Lutherkicker

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Storm, Bachmann, Gassner, Wartemann (46. Hamann), Stock, Gastberg, Pelz, Müller (46. Marx), Ehrenberg

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Mateus, Dorn, Jentzsch, Henze, Müller (90. Polley), Sprenger, Mrasek (85. Hackl), Kautzsch, Müller (46. Hassani), Giersch (75. Haberzeth)

Tore: 1:0 Phillipp Maximilian Storm (10.), 1:1 Elias Sprenger (69.), 1:2 Maddox Müller (82.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35