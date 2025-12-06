Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VfB 1921 Krieschow vor 186 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Kolkwitz/MTU. Die 186 Besucher auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kolkwitz besiegten das Team aus Stendal mit 4:1 (2:1) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Jannis Fuchs für Krieschow traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Andy Hebler (14.) erzielt wurde.

14. Minute: VfB 1921 Krieschow mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 gelang es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Miguel Pereira Rodrigues den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (81.). Damit war der Triumph der Kolkwitz gesichert. In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pahlow (84. Zizka), Pereira Rodrigues, Dreßler (46. Knechtel), Gerstmann, Raak (73. Zurawsky), Hebler (73. Stephan), Fuchs, Bittroff, Seibt (61. Michalski), Grimm

1. FC Lok Stendal: Poser – Schaarschmidt, Schulze (70. Ilchenko), Stark, Scheffler, Knoblich (80. Konieczny), Schleicher, Masuth (85. Kovalov), Witte (70. Pfeiffer), Kaschlaw, Mahrhold (70. Matiiv)

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186