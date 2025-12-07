Für den VfL Halle 96 endete der 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:0).

Halle/MTU. Die Begegnung zwischen dem VfL Halle 96 und der VfB Germania Halberstadt hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Halberstadt auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:0) für sich.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Davidson Tomás Cabral für Halle traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt kassierte einmal Gelb (30.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Halberstädter revanchieren: In Minute 61 wurde das Gegentor durch Silvio Rust erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

1:1 für VfL Halle 96 und VfB Germania Halberstadt – Minute 61

In der Nachspielzeit nutzte die VfB Germania Halberstadt noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Emilio Stobbe (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Halberstädter Elf erzielen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Germania Halberstadt

VfL Halle 96: Stark – Kurti (68. Borval), Hüttig, Jagupov, Lubsch (77. Pessel), Cabral, Marks, Oikonomidis, Jagatic, Bölke, Haese

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Klaschka (70. Kühnhardt), Grzega, Kuffner Sandri, Rust, Huber, Hackethal, Heinrich, Stobbe, Zeidler, Ertmer (90. Hujdurovic)

Tore: 1:0 Davidson Tomás Cabral (8.), 1:1 Silvio Rust (61.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+1); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Luis Riedel, Benjamin Arnold; Zuschauer: 98