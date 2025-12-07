Dem SV 51 Langenapel glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den TuS Wahrburg mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 52 Zuschauer waren live dabei.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 52 Besuchern auf dem Sportplatz Langenapel geboten. Die Salzwedeler setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Wahrburg durch.

Marcel Peters (SV 51 Langenapel) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV 51 Langenapel musste einmal Gelb hinnehmen (69.). Der TuS Wahrburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Marx. In der zweiten Halbzeit setzte Langenapel noch einen drauf: In Minute 76 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Peters.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Marcel Peters kickt SV 51 Langenapel in 2:0-Führung – 76. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der TuS Wahrburg musste noch zweimal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte der SV 51 Langenapel noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Florian Roese (Langenapel) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Mit 3:0 gingen die Salzwedeler als Sieger vom Platz. Der SV 51 Langenapel hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – TuS Wahrburg

SV 51 Langenapel: Schmidt – Peters, Vierke, Schulz, Afanasew (79. Neuling), Bromann (81. Kamga Kamno), Stolz, Beneke (46. Pokorny), Meyer, Roese, Roloff

TuS Wahrburg: Schmidt – Burghard, Werle (81. Wennrich), Schnee (62. Klipp), Radelhof, Heim, Wennrich, Salemski (46. Schulz), Assmann, Rundstedt, Schlegel

Tore: 1:0 Marcel Peters (24.), 2:0 Marcel Peters (76.), 3:0 Florian Roese (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Marius Malecki; Zuschauer: 52