Eine bittere Schlappe erlitt der TSV Eintracht Lützen an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 20 Zuschauern mit 1:5 (1:2).

Malte Laufer (TSV Eintracht Lützen) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Faruk Ilyas Ölmez (30.) erzielt wurde.

TSV Eintracht Lützen und TSG Wörmlitz-Böllberg – 1:1 in Minute 30

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Wörmlitz-Böllbergs Allasan Diouf Moussa Diop konnte seinem Team in Minute 38 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Lützen. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (51.) und Spieler Nummer 20 (73.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Emir Redzhebov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 zu festigen (85.). In Spielminute 92 handelte sich die TSG Wörmlitz-Böllberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – TSG Wörmlitz-Böllberg

TSV Eintracht Lützen: Bui – Tober, K. Nadolny, Laufer, Pretzsch, F. M. Nadolny, Weiß, Neidhold, Staude, Hristov, Meyer

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Moussa Diop, Haase (46. Gorgas), Schulze, Redzhebov, Abo Zamr, Ouedraogo, Ölmez, Löbel, Schulze

Tore: 1:0 Malte Laufer (27.), 1:1 Faruk Ilyas Ölmez (30.), 1:2 Allasan Diouf Moussa Diop (38.), 1:3 Faruk Ilyas Ölmez (51.), 1:4 Faruk Ilyas Ölmez (73.), 1:5 Emir Redzhebov (85.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 20