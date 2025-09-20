Kein Punktgewinn für SSV 90 Landsberg: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den MSV Eisleben einstecken.

In Minute 22 schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Robert Voß baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (30.).

SSV 90 Landsberg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 30

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Matthy Wichmann/Landsberg (57.), gefolgt von Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) in Minute 63. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein.

Nur kurz darauf gelang es Twardy, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Eisleber zu entscheiden (66.). In Spielminute 89 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Landsberger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – MSV Eisleben

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Köhler (86. Stephan), Scheller, Wichmann, Darmochwal, Voß (77. Schlesier), Knaut, Hampel (80. Reuschel), Diallo (80. Arndt), Madalschek, Stryjakowski

MSV Eisleben: Agapi – Eckstein, Beese (57. Damm), Bobeliuk (66. Seidemann), Aßmann, Teske (77. Olkhovskyi), Zeugner (69. Roos), Shtyrbu (61. Weise), Müller, Twardy, Dimespyra

Tore: 0:1 Jannik Twardy (22.), 0:2 Robert Voß (30.), 1:2 Matthy Wichmann (57.), 2:2 Maik Stryjakowski (63.), 2:3 Jannik Twardy (66.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Mario Jeske, Lennox Jäger; Zuschauer: 37