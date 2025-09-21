Der SV Blau-Weiß Dölau hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die SG Buna Halle-Neustadt mit 2:4 (1:2).

2:4 – SV Blau-Weiß Dölau verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SG Buna Halle-Neustadt

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und die SG Buna Halle-Neustadt ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:2).

Mohamad Saleh Abdulhamid traf für die SG Buna Halle-Neustadt in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Spieler Nummer 21 (28.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Weiß Dölau gegen SG Buna Halle-Neustadt – 28. Minute

Tor Nummer drei schoss Abdulhamid für Halle-Neustadt (41.). Es blieb spannend. Mohamad Saleh Abdulhamid traf für Halle-Neustadt (56). Spielstand 4:1 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Spieler Nummer 21 den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Buna Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau: – Klein, Nietschmann, Tyfko (74. Rammelt), Kaplanidis (70. Ecke), Riedel, Henze, Junghardt (46. Khalel)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Manndou, Vernau, Ivanko, Gerlach (68. Ali), Seym, Taher, Abdulhamid, Ballhaus (77. Solyman), Riethe (68. Wagner), Dong

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (13.), 1:1 (28.), 1:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (41.), 1:3 Mohamad Saleh Abdulhamid (56.), 1:4 Mohamad Saleh Abdulhamid (89.), 2:4 (90.+4); Schiedsrichter: Tim Treizel (Halle); Zuschauer: 51