Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Kelbra ein 3:2 (2:1)-Triumph über den TSV Großkorbetha.

Kelbra/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.

Maximiliano Exequiel Conde (SV Kelbra) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Nazar Rybak den Ball ins Netz.

SV Kelbra führt nach 18 Minuten 2:0

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Die Partie blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Knothe (Großkorbetha) den Ball erneut über die Linie bringen (71.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Gurniak, Conde (90. Steinberg), Eis, Matschulat, Tagishi, Okapal (83. Hegenbart), Barthel, Nosov (75. Khudyi), Rybak

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Reinschmied, Knothe, Küster, Hoppen, Knothe, Hartmann, Lieb, Schneider, Pschribülla (83. Bader), Berbig (65. Binneböse)

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55