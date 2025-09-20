Der SV Romonta 90 Stedten erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 40 Fußballfans einen klaren 5:3 (2:1)-Sieg gegen den FC Eintracht Köthen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 5:3 (2:1).

Nach 15 Minuten schoss Janes Marschall das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Aber die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Maximilian Thomas erzielt.

41. Minute SV Romonta 90 Stedten gleichauf mit FC Eintracht Köthen – 1:1

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Nils Grünhage traf in Minute 44 per Strafstoß. Die Köther blieben ihnen auf den Fersen. Oleksandr Ishchenko schoss und traf in der 53. Spielminute ein weiteres Mal, gefolgt von Marschall (69.). Es wollte den Köthenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Franz Schrötter traf in Minute 76 zum zweiten Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Am Ende des Duells sollte es dem SV Romonta 90 Stedten noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Grünhage den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 verfestigte (90.+3). Damit war der Triumph der Mansfelder entschieden. Der SV Romonta 90 Stedten hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Prenz, Kaschperk (25. Thomas), Merker (72. Pfautsch), Bielig, Grünhage, Nachtwein, Höher, Lindau, Siedler (82. Berger), Schrötter

FC Eintracht Köthen: Friese – Abou, Passou Bitalounani (46. Krause), Marschall, Ishchenko, Winter (83. Richter), Dzwonik, Becker, Paquo, Finze, Räber Cruz (77. Fritsch)

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40