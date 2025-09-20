Dem BSV Halle-Ammendorf II gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 3:1 (2:0) zu besiegen.

Halle/MTU. Die Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän.

Justin Thurm (BSV Halle-Ammendorf II) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lennart Klein den Ball ins Netz (37.).

BSV Halle-Ammendorf II mit 2:0 vorne – 37. Minute

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Torwart Paul Himstedt konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Schon drei Spielminuten darauf konnte Jordi Gonzalez Sospedra (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 3:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Beyer, Große, Kirchbach, Thurm (90. Brock), Piven, Klein (89. Kettmann), Kanditt, Unger (63. Schieritz), Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Bergmann

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Richter (46. Troitzsch), Dragon, Wittmann, Balbach (58. Öder), Dinter, Freund (77. Götz), Kleinert, Hermann, Lindenhahn, (74. Ranft)

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff