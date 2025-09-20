Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war der FC Halle-Neustadt gegenüber dem FC Hettstedt machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

FC Halle-Neustadt unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen FC Hettstedt

Halle/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Steve Hardt. Der Trainer von Halle-Neustadt musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Hettstedt beobachten.

Tom Wienholz traf für den FC Hettstedt e.V. in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor konnten die Hettstedter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Rico Hoffmann den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

FC Halle-Neustadt sieht sich 0:2 im Rückstand – 78. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der FC Hettstedt e.V. kassierte einmal Gelb.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Yurii Kosko, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – FC Hettstedt

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Manga, Keunang, Zuleger, Müller, Tinto, Belay Weldemichael (67. Al-Hamdi), Hardt (46. Halibei), Abdulrahman, Teklay, Barghan (46. Moh)

FC Hettstedt: Meinicke – Lettau, Wienholz, Krey (28. Mühlenberg), Kosko, Stein, Krey, Döring, Prokhorenko (85. Hohmuth), Kemnitz (70. Svitiukha), Uhlig (73. Hoffmann)

Tore: 0:1 Tom Wienholz (13.), 0:2 Rico Hoffmann (78.), 0:3 Yurii Kosko (90.+3); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Ehrhardt; Zuschauer: 30