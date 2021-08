Acht Tore in einem HFC-Spiel: Rekord eingestellt, aber nicht überboten

Ein Blick auf die torreichsten Partien des Halleschen FC in der 3. Liga.

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC und der SC Verl lieferten sich am Freitagabend ein packendes Drittliga-Spiel mit reichlich Toren. 4:4 hieß es am Ende. Ein Spiel für die HFC-Geschichtsbücher war es aber nur bedingt.

Denn acht Treffer in einem Spiel, das gab es für Halle zuvor bereits vier Mal – in verschiedenen Varianten. 2015 siegte Halle mit 6:2 gegen Werder Bremen II (Osayamen Osawe traf drei Mal), 2020 mit 5:3 gegen Carl Zeiss Jena. In der gleichen Saison gab es auch eine 3:5-Niederlage gegen die SpVgg Unterhaching, die letztlich das Aus für Trainer Torsten Ziegner bedeutete.

Hallescher FC: Erinnerungen an 4:4 gegen SC Paderborn

Auch ein 4:4 ist in Halle keine Premiere: 2017 gab es das unter Trainer Rico Schmitt gleich im ersten Saisonspiel gegen den SC Paderborn. Es war eine ähnlich wilde und kuriose Partie wie am Freitagabend gegen Verl.

Damals ging Halle schon nach einer Minute in Führung, lag dann aber plötzlich 1:4 hinten – und kam mit einem beeindrucken Schlussspurt noch zum Ausgleich. Die Aufholjagd fiel damals also noch einmal spektakulärer aus als am Freitagabend, als sich der HFC von einem 2:4-Rückstand herankämpfte.

Die torreichsten HFC-Spiele in der 3. Liga