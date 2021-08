Stolzer HFC-Kapitän: „Letztes Jahr wären wir nicht so zurückgekommen“

Halle (Saale)/MZ - Es ging auf und ab und am Ende stand beim 4:4 gegen den SC Verl am Freitagabend doch noch ein Punkt für den Halleschen FC. Weil die Mannschaft gegen einen extrem starken Gegner einmal mehr Charakter und Moral zeigte, empfanden die HFC-Spieler das Egebnis durchaus aus Punktgewinn. Besonders stolz waren Kapitän Jonas Nietfeld und Dreifach-Torschütze Michael Eberwein. Die Stimmen zum Spiel.

Florian Schnorrenberg (HFC-Trainer): „Es war ein fantastisches Fußballspiel, total verrückt. Solche Abendspiele wünscht sich jeder Fan. Wir gehen in Führung, aber das gab uns keine Sicherheit. Verl war die mit Abstand stärkste Mannschaft, die wir bislang hatten. Sie haben uns immer wieder ausgespielt und fantastische Tore gemacht. Als Petkov dann sensationell das 4:2 macht, musst du erst einmal zurückkommen. Aber wir haben an uns geglaubt und auch Chancen gehabt. Wir gleichen aus und wollen dann sogar noch gewinnen. Mit der Moral bin ich total einverstanden. Als Trainer hätte ich natürlich gerne vier Tore geschossen und hinten die Null verteidigt, aber dafür war der Gegner heute auch zu stark.“

Jonas Nietfeld (HFC-Kapitän): „Mit vier Toren vorne sind wir natürlich zufrieden. Aber vier Gegentore sind ein bisschen zu viel. Aber wenn man in so einem Spiel mehrfach zurückkommt, dann ist das schon ganz stark – Hut ab vor meiner Mannschaft! Ich weiß, was für eine Mentalität in ihr steckt. Letztes Jahr wären wir nicht so zurückgekommen, aber diese Saison ist das eine ganz andere Mannschaft! Das sieht man in jeder Szene, wir sind immer füreinander da, das zeichnet uns aus. Defensiv war es heute nicht gut. Aber ein 4:4 ist am Ende schon in Ordnung.“

…. über Michael Eberwein: „Er hat heute einen riesengroßen Anteil am Punkt! Wenn du drei Tore machst, ist es einfach nur stark. Er ist diese Saison nochmal besser als letzte und wird seine Torquote locker einstellen. Er muss genau so weitermachen. Das wichtigste ist aber, dass er für die Mannschaft kämpft, dann kommen die Tore von ganz alleine.“

Michael Eberwein (HFC-Dreifachtorschütze): „Es ging hin und her. Zum Abschluss einer englischen Woche war es extrem anstrengend, deshalb waren auch heute so viele Räume da. Verl hat das richtig gut gemacht, die haben uns gut laufen lassen, das war schwer zu verteidigen. Gegen so eine Mannschaft kann man mal ein paar Tore kassieren. Gott sei Dank sind wir nochmal zurückgekommen und haben uns den Punkt verdient. Wir geben nie auf, das zeichnet uns momentan aus.“

… zu seinem drei Toren: „Das ist mir noch nie gelungen, heute lief wirklich so ziemlich alles. Es ist ein schönes Gefühl, der Mannschaft damit zu helfen. Es war Wahnsinn, wie die Fans nach dem 4:4 ausgerastet sind.“