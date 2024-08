Frankfurt/Main - Die zweite Runde im DFB-Pokal wird am 1. September von 3x3-Basketball-Olympiasiegerin Sonja Greinacher ausgelost. Das ZDF überträgt die Ziehung im Rahmen seiner Sportsendung von 17:10 bis 17:30 Uhr, wie der DFB mitteilte. Gespielt wird am 29. und 30. Oktober. Das Finale ist am 24. Mai in Berlin.

Leverkusen und VfB ziehen Ende August nach

Die erste Runde schließen der VfB Stuttgart (am 27. August bei Preußen Münster) und Bayer Leverkusen (am 28. August bei Carl-Zeiss Jena) ab. Der Vizemeister sowie der Meister und Pokalsieger hatten am Samstag den Supercup ausgetragen. In Lostopf 2 befinden sich die Kugeln der Erst- und Zweitligisten, in Lostopf 1 die der unterklassigen Teams, die Heimrecht haben.