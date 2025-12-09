Günstige Karten für die Fußball-WM sind rar, auf dem Zweitmarkt explodieren die Preise. Ab Donnerstag können sich Fans für die nächste Ticket-Runde anmelden. Wichtige Infos zur dritten Verkaufsphase.

So kommen Fans aus Deutschland an Tickets für die Fußball-WM

Berlin - Die Gruppengegner sind ausgelost, der WM-Spielplan steht, und ab Donnerstag können Fußball-Fans sich wieder um Tickets für das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bewerben. Erstmals sind Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Gruppenphase erhältlich. Die Deutsche Presse-Agentur erklärt, was vor allem Anhänger des DFB-Teams wissen sollten.

Wo und wann spielt Deutschland?

Deutschland bestreitet seine Gruppenspiele in Houston, Toronto und in der Endspiel-Arena in East Rutherford bei New York. Die Auftaktpartie gegen Curaçao wird am 14. Juni um 12.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) im Houston-Stadion angepfiffen. Die zweite Partie am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste findet in Toronto in Kanada statt - Anstoß ist um 16.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MESZ). Zum Gruppenfinale gegen Ecuador im MetLife Stadium wird am 25. Juni ebenfalls um 16.00 Uhr US-Zeit gespielt, wieder 22.00 Uhr in Deutschland.

Als Gruppensieger würde Deutschland über Foxborough bei Boston, Philadelphia, wieder Foxborough und Arlington bei Dallas zum Finale nach East Rutherford zurückkehren. Als Gruppenzweiter hieße der Turnierweg bis zum Endspiel: Arlington, East Rutherford, Miami Gardens und Atlanta. Dann sind in K.o.-Spielen auch Anstoßzeiten in der deutschen Nacht möglich.

Kann man am Donnerstag schon Tickets kaufen?

Nein. Zunächst können sich Fans ab Donnerstag (17.00 Uhr MEZ) bis zum 13. Januar auf FIFA.com/tickets für die Zufallsziehung anmelden. Fans, die noch keine FIFA-ID haben, müssen zuerst ein Konto erstellen. Der Zeitpunkt der Anmeldung für die Zufallsziehung hat laut Angaben des Weltverbands keinen Einfluss auf die Erfolgsaussichten. Wer in dem darauffolgenden, zufälligen Auswahlverfahren Glück hat, erhält eine E-Mail. In dieser wird ein Zeitfenster mitgeteilt, in dem man Tickets erwerben kann.

Ist das die letzte Chance auf Tickets?

Es ist zumindest die letzte offizielle Verkaufsphase. „Zu einem späteren Zeitpunkt vor dem Turnier gelangen schließlich gegebenenfalls verbliebene Tickets in den Verkauf (solange der Vorrat reicht)“, teilte die FIFA mit.

Wie erhalte ich Tickets für den deutschen Fanblock?

Dem DFB stehen wie allen an der WM beteiligten Nationalverbänden pro Spiel acht Prozent der jeweiligen Netto-Stadionkapazität zur Verfügung, wie es auf der Verbandsseite heißt. Wer Mitglied in einem Fanclub ist, erhält bis Ende dieser Woche einen persönlichen Access-Code. Wer erst jetzt eine Mitgliedschaft abschließt, soll diesen Code, mit dem man sich auf FIFA.com/tickets bewerben kann, rechtzeitig vor dem 13. Januar erhalten. Pro FIFA-Account kann nur ein Access-Code eingelöst werden.

Wie teuer sind die Tickets?

Die FIFA hatte damit geworben, dass es Tickets bereits für 60 US-Dollar (rund 51 Euro) gebe. Das Problem nur: Die grünen Bereiche, die diese Preiskategorie vier darstellen, sind in den WM-Stadien verschwindend gering. Es gibt also kaum verfügbare Karten für den günstigsten Preis. Stattdessen dominieren gelbe (Kategorie 1) und rote Sitze (Kategorie 2) die Arenapläne - diese sind deutlich teurer.

Auf dem Wiederverkaufsmarkt explodieren die Preise: Gruppenspieltickets steigen plötzlich von 60 auf etwa 500 US-Dollar - bei Halbfinals und dem Finale werden mitunter über 100.000 US-Dollar verlangt. Zusätzlich kassiert die FIFA auf dem Zweitmarkt jeweils 15 Prozent von Käufer und Verkäufer, was zu massiver Kritik der Fans führt.

Wie viele Tickets wurden bislang verkauft?

In den ersten beiden Verkaufsphasen haben Fußball-Fans fast zwei Millionen Tickets ergattert. Laut FIFA-Angaben sicherten sich bislang Fans aus 212 Ländern Karten für das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Demnach war die Nachfrage in den drei Gastgeberländern am höchsten - gefolgt von England, Deutschland, Brasilien, Kolumbien, Spanien, Argentinien und Frankreich.

Wie viele Tickets kann ich maximal kaufen?

Pro Haushalt können maximal vier Tickets pro Spiel und insgesamt höchstens 40 Tickets für die gesamte WM erworben werden. Pro Person kann ein Baby, das am Spieltag höchstens zwei Jahre alt und 86 Zentimeter groß ist, kostenlos auf dem Schoß mitgenommen werden.

Brauche ich ein Visum?

Deutsche Staatsbürger benötigen für touristische Reisen in die Gastgeberländer kein Visum. Für Kanada und die USA muss jedoch vorab eine elektronische Reisegenehmigung eingeholt werden. Das kanadische eTA kostet pro Person sieben kanadische Dollar, während für die USA-Reise eine ESTA-Gebühr von 40 US-Dollar fällig wird. Für Mexiko ist bei Touristen-Trips kein Visum erforderlich, sofern der Aufenthalt 180 Tage nicht überschreitet.